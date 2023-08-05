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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السفير محمد الشاذلي يتحدث عن أول خدمة له في الخارج بعد التحاقه بالخارجية|فيديو

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه التحق بالسلك الدبلوماسي في يناير 1973، وفي ذلك الوقت كانت سيناء محتلة، معقبًا: “كل إنسان كان مستنفرًا وكان يريد خدمة البلد حتى نخرج من هذه المحنة”.

وأضاف “الشاذلي” ، خلال حواره لـ أخبار مصر ومن تقديم الإعلامي أيمن عدلي أول خدمة في الخارج كانت في السلفادور وكانت بعيدة تمامًا عن الأحداث حينها، متابعًا: “ أصيبت بخيبة أمل حينها ولكن في حقيقة الأمر استفدت من هذه المرحلة لأن السلفادور حينها كانت تعاني من حرب أهلية وعدم استقرار وحينها كان درس لأهمية استقرار البلد”.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن الظروف والتاريخ هي من تصنع الإنسان، موضحًا أن فترة الشباب بالنسبة له كانت صعبة للغاية لأنه عاصر حينها نكسة 1967 بما فيها من آلام وإحباط، متابعًا أنه بعد هذه النكسة كان يريد ما سببها وذلك لأنه لم يحالفه الحظ بأن يكون مجندًا في الجيش لذلك لجأ لقرءاة التاريخ العسكري.

السفير محمد الشاذلي الخارجية أيمن عدلى توك شو صدى البلد

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