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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صورة كرتون تشبهك.. طريقة إنشاء أفاتار فيسبوك Facebook Avatar

أفاتار فيسبوك
أفاتار فيسبوك

يعد إنشاء صورة رمزية على فيسبوك Facebook، أمرا سهلاً للغاية، وبمجرد إنشاء الافاتار الخاص بك، يمكنك استخدامه في جميع وظائف، مثل الرد على المنشورات أو التعبير عن مشاعرك عبر الملصقات المخصصة على الشبكة الاجتماعية، لذلك يمكنك تصميم رسومات كرتونية مخصصة تتوافق مع ردود الفعل على المنصة.

 

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طريقة إنشاء أفاتار فيسبوك Facebook Avatar


1. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب فيسبوك:

أول شيء عليك القيام به للاستمتاع بميزة فيسبوك أفاتار Avatar، هو تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع فيسبوك، عبر تطبيق الموقع المخصص للهواتف الذكية أندرويد وآيفون، إذا لم يكن لديك التطبيق ، فيمكن تنزيله بسهولة من متجر Google Play أو متجر تطبيقات آب ستور.

2. افتح قائمة خيارات تطبيق فيسبوك:

يمكنك الوصول إلى قائمة خيارات تطبيق فيسبوك، من خلال النقر على الخطوط الثلاثة الرأسية أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، أو التمرير سريعًا جهة اليمين عدة مرات للوصول إلى تلك القائمة.

3. حدد خيار الصور الرمزية أفاتار Avatars:

بمجرد دخولك إلى قائمة التطبيق، ستظهر لك مجموعة من الخيارات، انقر على زر "مشاهدة المزيد see more"، قم بالتمرير بين الخيارات أسفل صورة ملفك الشخصي في قائمة خيارات فيسبوك، للوصول إلى خيار "الصور الرمزية Avatars".

4. ابدأ في إنشاء صورتك الرمزية على فيسبوك:

بمجرد دخولك إلى قسم الصور الرمزية أفاتار Avatars، فإن باقي عملية إنشاء صورتك الرمزية على فيسبوك أمرا سهلا، فهي خطوات بسيطة قم باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، والتي ستظهر لك بدءا من إعدادات اختيار لون البشرة بالصور الرمزية، ثم اختيار لون وشكل الشعر.

وبعد ذلك، ستتمكن من اختيار لون العينين وشكل الحاجبين وشكل الوجه وشعر الوجه والسمات الأخرى التي تحدد وجه المرء إذا كان المستخدم رجل، يمكنك أيضًا الاختيار ما إذا كنت ترتدي نظارات أو إضافة أحمر شفاه للنساء، وبمجرد الانتهاء، انقر فوق التالي وستكون صورتك الرمزية جاهزة للاستخدام على الفور.

كيفية استخدام أفاتار فيسبوك Facebook Avatar

1. استخدام رموز أفاتار Avatar في التعليقات على فيسبوك: عندما تريد استخدام صورتك الرمزية للتعبير عن أفكارك حول منشور ما، قم بالنقر على زر التعليقات، ثم زر الرموز التعبيرية، حيث ستظهر لك أفاتار إلى جانب الرموز التعبيرية القياسية.

2. استخدام افاتار في محادثات ماسنحر: يمكنك أيضا مشاركة رموز افاتار عبر رسائل الدردشة بماسنجر فيسبوك، من خلال النقر فوق زر الملصقات والتي ستعرض قائمة مخصصة من ملصقات أفاتار Avatar الخاصة بك.

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