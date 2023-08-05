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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخيف الشهود .. المدعون في الولايات المتحدة يلوحون بمنشور تهديد ترامب

ترامب
ترامب

أشار المدعون العامون الأمريكيون إلى تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس السابق دونالد ترامب في دعوى قضائية في وقت متأخر من ليل الجمعة ، بحجة أنه يشير إلى أنه قد يخيف الشهود من خلال الكشف بشكل غير صحيح عن الأدلة السرية التي تلقاها من الحكومة.

كتب الرئيس السابق في موقعه على موقع Truth Social ، 'إذا ذهبت بعدي ، سأأتي بعدك!' بعد ظهر يوم الجمعة ، بعد يوم من دفعه بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه دبر مؤامرة إجرامية لمحاولة عكس خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.

وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث ، في ملف المحكمة الفيدرالية بواشنطن ، إن منصب ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية ، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى ، التي تم الحصول عليها من المدعين العامين.

في إطار العملية المعروفة باسم الاكتشاف ، يُطلب من المدعين تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم.

وكتب ممثلو الادعاء: 'يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي ضار على الشهود أو يؤثر سلبًا على الإدارة العادلة للعدالة في هذه القضية' ، مشيرين إلى أن ترامب لديه تاريخ في مهاجمة القضاة والمحامين والشهود في قضايا أخرى ضده.

وأثناء استدعائه يوم الخميس ، أقسم ترامب على عدم تخويف الشهود أو التواصل معهم دون حضور مستشار قانوني.

طلب الادعاء من قاضي المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان إصدار أمر وقائي يمنع ترامب ومحاميه من مشاركة أي مواد اكتشاف مع أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

أوامر الحماية هي أمر روتيني في القضايا المتعلقة بوثائق سرية ، لكن المدعين قالوا إنه من المهم بشكل خاص تقييد النشر العام نظرًا لتصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر متحدث باسم ترامب بيانًا دافع فيه عن منشور الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: 'منشور الحقيقة الذي تم الاستشهاد به هو تعريف للخطاب السياسي ، وكان ردا على مجموعات المصالح الخاصة غير النزيهة والمحبة للصين ورينو و PAC الفائقة'.

كما دفع ترامب بأنه غير مذنب في قضيتين جنائيتين أخريين. ويواجه تهماً فيدرالية في ميامي بزعم الاحتفاظ بوثائق سرية بعد ترك منصبه وعرقلة العدالة ، واتهامات حكومية في مانهاتن بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية صامتة لنجمة إباحية.

ويواجه رابع لائحة اتهام محتملة في جورجيا ، حيث يحقق المدعون العامون في أتلانتا في جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات هناك.

صور ترامب جميع التحقيقات على أنها جزء من مطاردة سياسية تهدف إلى إحباط حملته في عام 2024.

المحكمة الفيدرالية هيئة المحلفين الكبرى دونالد ترامب

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