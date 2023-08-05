بعد فشل الوساطة بأزمة النيجر .. الأمن الإقليمي لغرب أفريقيا في خطر

قال التكتل الإقليمي ، الجمعة ، إن وزراء دفاع غرب إفريقيا وضعوا خطة لعمل عسكري إذا لم يتراجع الانقلاب في النيجر يوم الأحد ، بعد فشل الوساطة في أزمة تهدد الأمن الإقليمي واستقطبت قوى عالمية.

منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قادة الانقلاب في النيجر مهلة حتى يوم الأحد للتنحي وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم.

واتخذت الكتلة موقفا متشددا بشأن الاستيلاء على السلطة الأسبوع الماضي ، وهو الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.

نظرًا لثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في الحرب مع المتمردين الإسلاميين في منطقة الساحل ، تتمتع النيجر بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة إن حكومة الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تفيد حكومة النيجر لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، إنه بموجب خطة التدخل ، فإن قرار توقيت ومكان الإضراب سيتخذ من قبل رؤساء الدول ولن يتم الكشف عنه لمدبري الانقلاب.

وأضاف في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا 'تم العمل هنا على جميع العناصر التي ستدخل في أي تدخل محتمل ، بما في ذلك الموارد اللازمة وكيف ومتى سنقوم بنشر القوة'.

وقطع المانحون الغربيون الدعم احتجاجًا على ذلك، على الرغم من أن النيجر تعتمد على مساعدات بنسبة 40٪ من ميزانيتها.

وفرضت دول المنطقة عقوبات اقتصادية قال السكان إنها بدأت في التأثير عليها.

وقال بازوم إن الانقلاب تسبب في حالة من الفوضى لبلاده ، مع ارتفاع الأسعار بالفعل ، ومن المرجح أن يستغل الإسلاميون بالإضافة إلى مجموعة المرتزقة الروسية الخاصة ، فاجنر ، الوضع.

وكتب 'بدعوة مفتوحة من مدبري الانقلاب وحلفائهم الإقليميين ، يمكن أن تقع منطقة الساحل الوسطى بأكملها في أيدي النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر ، التي ظهر إرهابها الوحشي بشكل كامل في أوكرانيا'.

وقال يفغيني بريغوزين ، قائد فاجنر التي لها قوات في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ، الأسبوع الماضي ، إن قواته جاهزة لاستعادة النظام في النيجر.

كررت روسيا يوم الجمعة دعوتها للعودة إلى الحكم الدستوري.