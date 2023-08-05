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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على حركة السفينة المُتسببة في حادث غرق القاطرة فهد بقناة السويس|تفاصيل

صورة تحرك السفينة
صورة تحرك السفينة Chinagas Legend

تنشر “صدى البلد” أول صور لتحركات السفينة Chinagas Legend التي اصطدمت بالقاطرة فهد وتسببت فى غرقها بالمجرى الملاحي لقناة السويس 

وعلمت "صدى البلد" أن السفينة تابعت حركتها عقب الحادث بقناة السويس ووصلت قبل قليل إلى منطقة المخطاف قرب مدخل القناة الشمالي. 

 هذا ولا تزال السفن التي كانت خلف السفينة متوقفة في مجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ في موقع غرق القاطرة فهد .

ونشرت “صدى البلد” أول صورة للقاطرة فهد قبل تعرضها للغرق كما نشرت خط سير السفن العالقة بمجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ.  

حصلت “صدى البلد” على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد و الاى تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .


وتكشف الفيدوهات التى حصلت عليها “صدى البلد” أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشق اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

صورة تحرك السفينة Chinagas Legend ٣

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وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

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ننشر أول صورة للقاطرة فهد الغارقة فى قناة السويس | شاهد

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

صورة تحرك السفينة Chinagas Legend

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وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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