ننشر أول صورة للقاطرة فهد الغارقة فى قناة السويس | شاهد

ينشر صدى البلد أول صورة للقاطرة فهد الغارقة فى المجرى الملاحي لقناة السويس منذ ساعات قليلة وفق ما أعلنته هيئة قناة السويس على لسان رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.

صدى البلد حصل على صورة القاطرة فهد قبل تعرضها للغرق أثناء أداء عملها بقناة السويس فى نطاق الإسماعيلية.

وعلم صدى البلد أن حركة الملاحة القادمة من السويس فى اتجاه يورسعيد تسير بشكل محدود للغاية نظرا لأعمال انتشال القاطرة الغارقة.



وحصل صدى البلد على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد التي تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة.



وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها صدى البلد أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

حركة الملاحة باتجاه الشمال received_248837311365753

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

القاطرة فهد received_123305824171145

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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