عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صورة للقاطرة فهد الغارقة فى قناة السويس | شاهد

القاطرة فهد قبل تعرضها
القاطرة فهد قبل تعرضها للغرق

ينشر صدى البلد أول صورة للقاطرة فهد الغارقة فى المجرى الملاحي لقناة السويس منذ ساعات قليلة وفق ما أعلنته هيئة قناة السويس على لسان رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع. 

صدى البلد حصل على صورة القاطرة فهد قبل تعرضها للغرق أثناء أداء عملها بقناة السويس فى نطاق الإسماعيلية. 

وعلم صدى البلد أن حركة الملاحة القادمة من السويس فى اتجاه يورسعيد تسير بشكل محدود للغاية نظرا لأعمال انتشال القاطرة الغارقة.

رقم قياسي عالمى لميناء شرق بورسعيد.. تفاصيل

شواطئ بورسعيد و بورفؤاد كاملة العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع | تفاصيل


وحصل صدى البلد على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد التي تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة.


وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها صدى البلد أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

حركة الملاحة باتجاه الشمال

received_248837311365753
received_248837311365753

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

القاطرة فهد

received_123305824171145
received_123305824171145

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

السويس بورسعيد الإسماعيلية المجرى الملاحي لقناة السويس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس مقاطع فيديوهات مقاطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

يد تبني ويد تحمل السلاح..الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

جثث ليست معلومة.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اعتصام رابعة المسلح

علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ