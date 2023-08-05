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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوّه وشّها | جريمة شاب ضد فتاة في المرج .. والأمن يتدخل

معاكسة فتاة
معاكسة فتاة

كشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة قسم شرطة المرج مباحث القاهرة وزارة الداخلية امن القاهرة

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