عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر علامات تلف كازكيت رأس محرك السيارة .. خلي بالك

صدى البلد

تعتبر كازكيت رأس المحرك قطعة مهمة وتحتاج إلى تحمل ضغوط وحرارة عالية، ولذلك تصنع من مواد متينة ومقاومة للحرارة مثل الفولاذ المضغوط أو المعدن المركب، وعند تلفها ستعاني السيارة من بعض الأعراض والمشاكل، التي تتطلب صيانتها أو استبدالها.

أشهر علامات تلف كازكيت رأس محرك السيارة.. خلي بالك

يتواجد كازكيت رأس المحرك في جميع محركات السيارات بدون استثناء، ويقع مكانه مابين رأس الأسطوانة وكتلة الأسطوانات، ووظيفته منع حدوث تسريب الغازات من غرف الاحتراق، كما يقوم وبمنع حدوث تسربات للمياه والزيت الى داخل الأسطوانة  أو خارجها واختلاطهما مع بعض.

 

أعراض تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة

صرف زائد لزيت المحرك: ويلاحظ ذلك عند خروج دخان من عادم السيارة أزرق اللون، بسبب تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق واشتعاله مع الوقود، وقد يسبب أيضا ضعف في عمل البواجي مما يؤدي الى فقد الإشعال، كما يسبب ضعف في قدرة وكفاءة محرك السيارة.

ارتفاع درجة حرارة المحرك: ويحدث ذلك بسبب اندفاع خليط الوقود والهواء أو غازات ونواتج الاحتراق الى داخل جيوب الماء.

تسرب الزيت: قد يؤدي تلف الكازكيت إلى تسرب الزيت بين رأس الأسطوانة والكتلة الأسطوانية، مما يتسبب في تراكم الزيت حول المحرك أو تسربه على الأرض.

تركيب غير صحيح: إذا لم يتم تركيب الكازكيت بشكل صحيح أو إذا تم استخدام كازكيت غير مناسب للمحرك، فقد يحدث تلف نتيجة تسرب السوائل أو الغازات.

اختلاط الزيت مع الماء: وتعتبر من أهم علامات تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة.

 

 

 

 

كازكيت الكازكيت دخان الزيت الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

موضوعات متعلقة

أرخص عربية ياباني مستعملة بـ 110 آلاف جنيه

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة أقل من 140 ألف جنيه

5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه.. صور

السيارات الهجينة تستحوذ على 43% من مبيعات فيراري

بداية من 96 ألف ريال.. 5 سيارات جديدة في السعودية

أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة

بمقطع فيديو قصير.. لامبورجيني تشوق جمهورها لسيارة خارقة جديدة

سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ