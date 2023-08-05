كولر ليس له دخل| رد فعل سيد عبدالحفيظ على رحيله من الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، فوجئ خلال اجتماعه مع إدارة النادي ولجنة التخطيط برحيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالحفيظ كان يواصل عمله بشكل طبيعي، ولم يكن يعلم بقرار إقالته أو رحيله، حتى حضوره للاجتماع".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني، لم يطلب رحيل سيد عبدالحفيظ من إدارة الكرة ولا يملك هذا القرار، وأي قرار يتم اتخاذه يكون بتوصية من لجنة الكرة والتخطيط".

واستطرد: "كولر فقط كان لديه علم من الأسبوع الماضي برحيل عبدالحفيظ أثناء تواجده في زيارة فرع النادي الجديد مع محمود الخطيب، ورئيس النادي أبلغه بقرار رحيل عبدالحفيظ من منصبه".

واختتم: "المدير الفني كان يكن كل الاحترام والتقدير لأداء وإخلاص سيد عبدالحفيظ في عمله، ولكن لم يكن له أي قرار في رحيله نهائيًا ولكن تم إبلاغه فقط".