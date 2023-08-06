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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فوزي: طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ غير لائقـة.. وبيبو اختيار موفق

الأهلي
الأهلي

علَقَ أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق على رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة بالقلعة الحمراء بشكل مفاجئ مساء أمس .

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" :" سيد عبد الحفيظ حقق نجاحات عديدة مع النادي الأهلي خلال فترة عمله كمدير للكرة بالقلعة الحمراء ، وبشكل خاص هذا الموسم حيث توج المارد الأحمر بالدوري وكأس مصر والسوبر المحلي ، ودوري أبطال إفريقيا ، فهو موسم مثالي للأهلي ، لكني حزنت على طريقة رحيله التي لم تكن لائقة بما قدمه في المواسم الماضية ".

وأضاف : " اختيار خالد بيبو لمنصب مدير الكرة خلفاً لسيد عبد الحفيظ "صائب وموفق" لما قدمه في قطاع الناشئين ، كما أنه يحظى بمكانة كبيرة لدى جمهور النادي الأهلي".

الأهلى النادي الأهلي احمد فوزى كأس مصر

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