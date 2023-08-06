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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الترشيح والاختيار للكليات إلكترونيًا وليس ورقيًا.. تعرف على تنسيق الجامعات 2023|تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الترشيح والاختيار للكليات إلكترونيًا وليس ورقيًا، موضحًا أن مجاميع الطلاب العام الحالي أقل من العام الماضي بنسب قليلة.

وقال السيد عطا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هرم الدرجات منذ خمس سنوات كان «مشكلة» حيث كان يحصل 38% من إجمالي طلاب الثانوية العامة على مجموع أكثر من 90%، وخلال العامين الماضيين هناك توزان في الدرجات، ومجاميع الطلاب.

وتابع المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى: عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية، يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا للإعلان عن الحدود الدنيا للكليات، بجانب الكشف عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وأوضح السيد عطا، أن كليتي الطب بالمنصورة والمنوفية هما الأعلى في معدل التنسيق نظرًا لتوجدهما بالقرب من الأماكن ذات الكثافة السكانية.

تنسيق على الموقع الإلكتروني

وأشار المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن كل طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة له مكان في المرحلة الجامعية، «كلية، معهد»، موضحًا أن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية يكون بصورة مباشرة وليس لها تنسيق على الموقع الإلكتروني. 

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