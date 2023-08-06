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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق الجامعات 2023 .. إلغاء القدرات والتوزيع الإقليمي لبعض الكليات| فيديو

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

كشف السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم غلق باب التنسيق حتى يسجل كل طلاب المرحلة الأولى رغباتهم.


وقال السيد عطا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق عن العام الماضي. 


وأكد المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض والتربية والاعتماد على التوزيع الجغرافي .


وأوضح أن إمتحان القدرات يكون لبعض الكليات التي تحتاج مهارات معينة، وتم إلغاء امتحان القدرات لكليتي الإعلام والتمريض، مضيفا أن إمتحان القدرات شرط للالتحاق بالكلية، ولو رسب فيه لن يدخل الكلية لو كان مجموعة 100 %. 

 

تنسيق الجامعات 


ونصح الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية بضرورة التأني في كتابة الرغبات والمرونة في تعديلها خلال الوقت المسموح به حتى قبل ظهور النتيجة.

 

كل من نجح في الثانوية العامة له مكان في التعليم العالي


واختتم السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديثه موضحا، أن كل من نجح في الثانوية العامة له مكان في التعليم العالي سواء كليات أو معاهد. 

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