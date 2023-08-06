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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات وانهيار عشرات المنازل.. مشاهد مروعة من زلزال الصين

زلزال الصين
زلزال الصين

وثقت مقاطع فيديو متداولة، الزلزال الذي هز الصين فجر اليوم الأحد، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا وتضرر عشرات المنازل.

 

وأظهرت الفيديوهات مصابيح وأرضيات تهتز وهروب أشخاص من المباني التي يقطنونها وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2:33 صباحا (18:33 بتوقيت جرينتش السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونج وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

قوة زلزال الصسن 

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونج أن الهزة كانت قوية جدا.

 

وأصدر نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي والذي يوفر تقييمات أولية حول تأثير الزلازل، تنبيهًا أحمر يقدر وقوع أضرار وضحايا محتملين بالاستناد إلى بيانات زلازل سابقة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "21 جريحا"، وانهيار 126 منزلًا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية فريقا إلى مقاطعة شاندونج لقيادة أعمال الإنقاذ، وفق وكالة "شينخوا" للأنباء.
 

زلزال الصين مقاطعة شاندونج زلزال الصين هيئة المسح الجيولوجي

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