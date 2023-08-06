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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب شرق الصين ويسفر عن إصابة 21 شخصًا.. فيديو

زلزال
زلزال

ضرب زلزال قوي  شرق الصين بقوة 5,4 درجة في الساعات الأولى من صباح الأحد،  و ذلك وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حيث أفادت وسائل إعلام صينية رسمية عن إصابة 21 شخصا على الأقل وانهيار عشرات المباني، و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية" يورونيوز"

ووفقاً للتقرير، فإن هناك  مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح وأرضيات تهتز وهروب أشخاص من المباني التي يقطنونها وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

الهزة كانت قوية جدا

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحا (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدا.

وأصدر نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي والذي يوفر تقييمات أولية حول تأثير الزلازل، تنبيها أحمر يقدر وقوع أضرار وضحايا محتملين يالاستناد إلى بيانات زلازل سابقة.

زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شرق الصين الصين المبانى

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