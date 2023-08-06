ارتفاع درجات الحرارة السبب.. خروج عربات قطار شحن عن مسارها في مولدوفا الأوكرانية

أعلن جهاز السكك الحديدية في مولدوفا، اليوم الأحد، أن 6 عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجهًا إلى ميناء نهري في أوكرانيا خرجت عن مسارها بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة القضبان.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت السكك الحديدية في مولدوفا، في بيان، إن "السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية مما تسبب في فقدان السكك الحديدية قوتها".



وأشارت إلى أن ال 6 عربات التي كانت تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.



ويصدر المزارعون في مولدوفا عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول قمح قوي بلغ 1.2 مليون طن هذا العام.