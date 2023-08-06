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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتمويل 8 مليار جنيه.. كيف يمكنك الإستفادة من المشروع القومى للبتلو؟

صدى البلد

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، خطوات الحصول على قرض من المشروع القومى للبتلو للخريجين وصغار المربين للاستفادة منه وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بفائدة 5 متناقصة % .

وأضاف "سليمان " خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن هناك تسهيلات من قبل الوزارة ف الحصول على القرض ، وذلك بناءًا على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمشروعات البتلو .

- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
 

- وجود مكان يتبع المستفيد يصلح لتربية المواشى 

- يتم المعاينة الثلاثية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

أما الأوراق المطلوبة فهي صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة.

- يشترط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد في حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.

 

- يجب توفير شهادة حسن السير والسلوك المعروف بـ«فيش وتشبيه».

تمويل المشروع القوم للبتلو 
 

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 235 مليونا و955 ألف جنيه لـ 352 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (5,043) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 40 مليون جنيه لحوالى 42,760 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 493 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكلف " الصياد " قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

المشروع القومي للبتلو الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية والداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحصول على قرض الدكتور طارق سليمان

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