بيان عاجل من الكرملين بشأن استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه لا أسس لوجود اتفاق سلام مع كييف حاليا والعملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو ستسيطر على جميع المناطق المسجلة في دستور البلاد على أنها روسية.

وفي وقت سابق، قال ديمتري بيسكوف، إن روسيا تريد السيطرة على الأراضي الروسية بموجب دستور البلاد.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال بيسكوف، عندما سئل عما إذا كانت موسكو تسعى لمزيد من الأراضي الأوكرانية: “لا، نريد فقط السيطرة على كل الأراضي التي كتبناها الآن في دستورنا كدستورنا”.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها كانت استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين لحمايتهما من الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.