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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيروشيما تحيي ذكرى القنبلة الأمريكية وتصف الردع النووي بـ 'الحماقة'

الذكرى الثامنة والسبعين
الذكرى الثامنة والسبعين للقصف الذري الأمريكي على هيروشيما

احتفلت اليابان اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة والسبعين للقصف الذري الأمريكي على هيروشيما، حيث حث عمدة اليابان على إلغاء الأسلحة النووية ووصف مفهوم قادة مجموعة السبعة للردع النووي بأنه 'حماقة'.

يأتي يوم إحياء ذكرى ضحايا أول هجوم نووي في العالم في الوقت الذي أثارت فيه روسيا شبح استخدام الأسلحة النووية في حربها مع أوكرانيا.

كما يأتي الفيلم في دور فيلم 'أوبنهايمر' الذي يروي قصة إنتاج القنبلة الذرية ، والذي أصبح من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة. انتقد البعض الفيلم لتجاهله إلى حد كبير تدمير أسلحة هيروشيما وناغازاكي - بعد ثلاثة أيام ، في 9 أغسطس 1945، ولم يتم الإعلان بعد عن إطلاق الفيلم في اليابان.

وقد تسبب أيضًا في جدل في اليابان ، موزع فيلم 'باربي' ، الذي صدر في نفس اليوم باسم 'أوبنهايمر' ، استحوذ على الميمات 'باربنهايمر' التي أنتجها المعجبون والتي صورت الممثلين في أدوار العنوان جنبًا إلى جنب مع صور الانفجارات النووية.

كانت هيروشيما في دائرة الضوء في مايو ، حيث استضاف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قمة مجموعة السبع في المدينة الغربية ، دائرته الانتخابية. أصدر قادة مجموعة السبع بيانًا أعربوا فيه عن التزامهم بتحقيق نزع السلاح ، لكنهم قالوا إنه طالما ظلت الأسلحة النووية موجودة ، يجب أن تعمل على ردع العدوان ومنع الحرب.

ودق جرس السلام يوم الاحد الساعة 8:15 صباحا (2315 بتوقيت جرينتش يوم السبت) وقت اسقاط القنبلة. لاحظ حوالي 50000 مشارك في حفل الذكرى في الهواء الطلق بما في ذلك الناجين المسنين دقيقة صمت ، حيث بلغت حرارة الصيف 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت)

وقال كازومي ماتسوي ، عمدة هيروشيما ، في الحفل الذي حضره كيشيدا أيضًا: 'يتعين على القادة في جميع أنحاء العالم مواجهة حقيقة أن التهديدات النووية التي يُطلقها الآن صانعو سياسات معينون تكشف عن حماقة نظرية الردع النووي'.

قال رئيس الوزراء الياباني إن الطريق إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية يزداد حدة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التهديدات النووية الروسية ، لكن هذا يجعل من الأهمية بمكان إعادة الزخم الدولي نحو هذا الهدف.

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دعمه.

وقال في تصريحات تلاها ممثل للأمم المتحدة 'زار زعماء العالم هذه المدينة وشاهدوا آثارها وتحدثوا مع الناجين الشجعان وخرجوا أكثر جرأة لتبني قضية نزع السلاح النووي، مؤكدا أن المزيد يجب أن يفعل ذلك ، لأن طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى'.

وقد أسقطت القنبلة على هيروشيما في 6 أغسطس ، الملقبة بـ 'ليتل بوي' ، قتلت الآلاف على الفور ونحو 140 ألفًا بحلول نهاية العام، واستسلمت اليابان في 15 أغسطس.

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