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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: تخفيض مدة فصل الكهرباء لتصبح ساعة واحدة يوميًا

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تخفيض عدد ساعات فصل التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة يومياً؛ على أن يبدأ الفصل من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ١١ مساءً.

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وأشارت المحافظة في بيان إلى أنه للتعرف على موعد فصل التيار عن منطقتك، الرجاء الدخول على الرابط التالي:

http://bitly.ws/Qi22

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعمل "أون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع علي مدار شهر أغسطس 2023 في كافة المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية ، والذي بدأ سريانه " اعتباراً من اليوم 6 أغسطس 2023.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومديري المديريات، بالبدء فى متابعه تنفيذ كافة الأعمال المكلفة للموظفين أون لاين وإعداد تقارير مفصله بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل ، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.
وناشد جميع المواطنين بضرورة مساندة جهود الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.

 

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