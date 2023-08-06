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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الإسكندرية تعقد ورشة عمل عن "منظومة الفاتورة الإلكترونية وربطها مع الجمارك"

الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل تحت عنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك".

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني ومحمود مرعي، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، وأحمد علي رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري، وحمادة فرج ممثل رئيس مصلحة الجمارك،  والدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير، وأحمد حامد مدير المركز اللوجيستي بالإسكندرية، والدكتور ياسر البكري مدير المركز اللوجيستي بالدخيلة، وعبد الحكيم بدر مدير عام خدمة المتعاملين، وليلى عطا الله مدير عام شؤون المستخلصين.

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وناقشت الورشة منظومة الفاتورة الإلكترونية وآليات الربط بينها وبين منظومة الجمارك من خلال "نافذة"، وتوجيه المستوردين والمصدرين لسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وسرعة التكويد للأصناف المستوردة والمصدرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتطرقت إلى آليات إصدار التراخيص بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وشرح التعليمات الفنية والتنظيمية، كما تم الرد على استفسارات الحضور كافة.

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