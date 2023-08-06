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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مشاركة كبيرة بالمؤتمر التعريفي الأول لحديثي التخرج بمهندسين الإسكندرية .. صور

مؤتمر بمهندسين الإسكندرية
مؤتمر بمهندسين الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي المؤتمر التعريفي الأول لحديثي التخرج في نسخته الأولى تحت عنوان "النقابة و دورها في خدمة المهندس" أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من شباب المهندسين حديثي التخرج.

فى البداية رحب الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بشباب المهندسين المشاركين في المؤتمر التعريفي الأول لحديثي التخرج مُشيداً بدور الشباب فى العمل النقابي للارتقاء بمهنة الهندسة واهتمام النقابة بحديثي التخرج والحرص على مشاركتهم فى كافة أنشطة النقابة وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

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وتحدث " سعودي" عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية للارتقاء بالنقابة، منها تطوير مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية وتجهيز قاعات تدريب لاستيعاب أعداد المهندسين في مختلف الدورات التدريبية بوسائل تعليمية حديثة بالإضافة إلى تطوير النقابة والنادي لخدمة كافة المهندسين بالصورة اللائقة وبذل كل الجهد للتطوير والبناء المستمر.

وأشار إلى أهمية دور شباب المهندسين في التحديات التي تواجه مهنة الهندسة والتي تطلب المزيد من بذل الجهد والعطاء لبناء الوطن، مؤكدًا أن نقابة المهندسين ومهنة الهندسة ترتقي بسواعد شبابها .

ومن جانبه استعرض المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية، دور لجنة الشباب فى النقابة والخدمات التي تقدمها لخدمة شباب المهندسين بشكل دائم وأن اللجنة تعمل دائماً من أجل دعم شباب المهندسين في كافة المشاكل والقضايا والاستماع لمقترحاتهم وافكارهم.

وأوضح محاور وأهداف المؤتمر التعريفي الأول وأنه نقطة البداية لتعريف حديثي التخرج بالنقابة ودورها وخدماتها و أن النقابة داعمة لكافة شباب المهندسين في كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من خلالهم، وأضاف ان اللجنة أطلقت مبادرة التدريب والشباب للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى الحضري لتوفير برامج تدريبية مجانىة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأضاف ان رؤية اللجنة هي النهوض بشباب المهندسين على المستوي العلمي والمهني  وكذلك على مستوى العمل النقابي للإرتقاء به، واشاد بدور أعضاء اللجنة من المهندسين الشباب ودورهم الفعال في العمل النقابي.

وتحدث في المؤتمر المدرب عمرو إسماعيل عن "كيفية البحث والتقديم على فرص العمل عبر المنصات والمواقع الإلكترونية"، وتحدثت الدكتورة جيداء مكي عن "حياة بعد التخرج : بين الواقع والآمال"، وتحدث المدرب شريف متولي عن "كيفية اجتياز المقابلات الشخصية وطريقة كتابة السيرة الذاتية بأسلوب احترافي"، كما تحدث المحاسب محمد غانم عن "قانون العمل وأهم بنوده والاجراءات التأمينية" وتحدث المهندس محمود الكومي كأحد النماذج الشبابية الناجحة.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعريف حديثي التخرج من المهندسين بالنقابة ودورها والخدمات التي توفرها للمهندسين وذويهم وتأهيل وإعداد حديثي التخرج من المهندسين لمرحلتهم القادمة للدخول لسوق العمل وكيفية اقتناص الفرص المناسبة لهم وتعريفهم بمتطلبات الشركات وتوضيح أهم المهارات والمؤهلات المطلوب توافرها للمهندسي حديثي التخرج وتعريفهم بحقوق المهندس المتمثلة في أهم بنود قانون العمل وأهم بنود نقابة المهندسين وعقد العمل و الحقوق التأمينية للمهندس وإجراءات الأمن والسلامة بالمواقع و كذلك دور النقابة في الحفاظ على المهندس والمهنة كما يشمل التعريف بكيفية التسجيل والأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة لأول مرة والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية.

وناقش المؤتمر دور التدريب وأهميته لحديثي التخرج والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلال لجنة التدريب والعلوم الهندسية والخصم المقدم علي الدورات لحديثي التخرج و التعريف بلجنة الشباب ودورها في دعم المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة والخدمات التي توفرها لهم والتعريف بمنحة المجندين وكيفية الاستفادة منها وإتاحة الفرصة لعرض مقترحات وأفكار الشباب في كافة المجالات واستعرض المؤتمر النماذج الشابة من المهندسين التي حققت نجاحات في مجالات الهندسة المختلفة لعرض تجاربهم ونجاحتهم وتبادل الخبرات والاستفادة منها.

شارك في اللقاء أعضاء مجلس النقابة المهندس خالد أمين والمهندس محمد فتح الباب والدكتور مصطفى الحضري، الدكتورة هبة المغربى، الدكتور محمد صلاح والمهندس محمد قبيصي.

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