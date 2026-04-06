الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد قطر 560 مم بكفر الشيخ| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد قطر 560 مم من مادة البولي إيثيلين بمحطة مياه تل أم جعفر التابعة لمنطقة سيدي غازي، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تحركت على الفور فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الكسر وإصلاحه في وقت قياسي، بما ساهم في عودة الخدمة إلى طبيعتها دون تأثيرات كبيرة على المواطنين.

وقد تمت أعمال الإصلاح تحت إشراف ومتابعة الدكتور حاتم الكاشف مدير عام منطقة سيدي غازي.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس شريف سالم البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تواصل العمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، مشددًا على أهمية الجاهزية الدائمة لفرق التشغيل والصيانة، وموجهًا الشكر لجميع العاملين على جهودهم المبذولة في سرعة الاستجابة والحفاظ على استقرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.