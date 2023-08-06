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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. بريطانية توقفت عن تناول الآيس الكريم فأصبح وزنها مفأجاة

بريطانية توقفت عن
بريطانية توقفت عن تناول الآيس الكريم فأصبح وزنها مفأجاة

بعد أن وصلت لمرحلة نفسية صعبة بسبب زيادة وزنها، نجحت سيدة بريطانية في إنقاص وزنها بفعالية مشيرة إلى أن كثرة تناولها لـ “ الآيس كريم” كان له الأثر السلبي الأكبر في إصابتها بـ السمنة.  

كان الدوافع الأولى وراء تحدى  لوسي أوستن، 36 عاما، من كامبريدج لإنقاص وزنها هو شعورها بالإحراج لعدم تمكنها من الجلوس حول طاولة مطعم بيتزا شهير عندما تكون برفقة ابنتها وكذلك عدم قدرتها على الخروج من حمام السباحة. 

إنقاص الوزن 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، كانت لوسي أوستن تنفق ما قيمته 3000 جنيه إسترليني في السنة على تناول الآيس كريم بمعدل 9 علب آيس كريم يوميا. 

وأضافت السيدة البريطانية أن إصابتها بمرض السكرى جعلها تلتزم بما وضعته لنفسها من نظام غذائي يقوم على تناول البطاطا المقلية والكاري المطبوخة في المنزل، والقليل من الشوكولاتة ورقائق البطاطس إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية. 

ونجحت بذلك السيدة البريطانية في الوصول إلى إنقاص وزنها 93 كيلو جرام، مؤكدة أنها تشعر الآن وكأنها شخص مختلف. 

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بريطانية توقفت عن تناول الآيس الكريم فأصبح وزنها مفأجاة   

 

بريطانية توقفت عن تناول الآيس الكريم فأصبح وزنها مفأجاة   

 

بريطانية توقفت عن تناول الآيس الكريم فأصبح وزنها مفأجاة   

 

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