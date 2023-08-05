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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

هل الأكل بسرعة يسبب
هل الأكل بسرعة يسبب السمنة

مخاطر الأكل السريع  من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص،أن  تناول الطعام بسرعة كبيرة قد يؤدي  إلى زيادة الوزن وأمراض القلب.


 


 

لذا يتساءل الكثير من الأشخاص هل تناول الأكل سريعا يضر بصحتك؟ وهل الأكل ببطء أفضل لصحتك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهضم والوزن والتغذية.


 

و فى هذا التقرير نقدم لك اضرار تناول الاكل سريعا وفقا لموقع healthbeat..


 

١-تستغرق معدتك حوالي 20 دقيقة لإرسال إشارة إلى عقلك بأنها ممتلئة، والأكل بسرعة كبيرة يجعل من الصعب التقاط هذه الإشارات.


 

٢-عندما تأكل بسرعة كبيرة، فإنك تبتلع المزيد من الهواء، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات، لذلك يساعد مضغ الطعام ببطء وبشكل صحيح على تفتيت جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر، ما يساعد على الهضم.


 

٣-يفضل أن تتجنب التحدث في الهاتف، وأوقف تشغيل التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى أثناءتناول الطعام. 


 

٤-يؤدي تناول الطعام ببطء لتناول كميات أصغر، ويمكن أن يقلل من الأعراض مثل الارتجاع أو الامتلاء غير المريح الذييمكن أن ينتج عن تناول الطعام بسرعة كبيرة.


 

٥-تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام بشكل أبطأ يساعدك على اختيار الوجبات الصحية، ويمكن أن يساعدك تحضيروجبتك بنفسك على استهلاك عدد أقل من الأطعمة، وهو ما يكفي لخسارة قدر كبير من الوزن كل عام.

الأكل السريع الانتفاخ والغازات الوجبات الصحية تناول الطعام ببطء تناول الطعام تناول الأكل مضغ الطعام

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