مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

على الرغم من فوائد المكسرات العظيمة للجسم والتي يحبذها الكثيرون من الأشخاص، نظرا لغناها بالبروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن، إلا أن تناول المكسرات واستهلاك الكثير منها يؤدي إلى ارتفاع نسبة المنجنيز، وحدوث تفاعلات تعود بالضرر على بعض الأشخاص ، وتسبب لهم المشاكل الصحية . نرصد الفئات الممنوعة من تناول المكسرات، بحسب موقع "Very wellhealth"

فئات ممنوعة من المكسرات:

مرضى حساسية المكسرات:

قد تحدث الحساسية بشكل غير متوقع، وحتى تناول الكميات البسيطة جدًا من الفول والمكسرات قد تتسبب في ظهور أعراض الحساسية شديدة لدى بعض الأشخاص.



لذا حذر خبراء التغذية أن المكسرات تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهها، لأنها تحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض،

مرضى السمنة:

تحتوي المكسرات على سعرات حرارية عالية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة تناولها باعتدال أو الابتعاد عنها.

الرضع:

وإذا كان الرضيع أقل من 3 أشهر، تصبح المكسرات خطرًا على صحته، لأن العمر المناسب لتناولها يتراوح بين 4 و6 أشهر، بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

مرضى أنيميا الفول:

يجب أن يكون النظام الغذائي لمرضى أنيميا الفول خاليًا تمامًا ليس من البقوليات فقط، بل من المكسرات أيضًا للحد من المشكلات التي تتفاقم من تناول المكسرات.

مرضى السرطان:

مرضى السرطان وذلك نظرًا لأن المكسرات تحتوي على نسبة المنجنيز ونسبة سكر هي غذاء الخلايا السرطانية، ولهذا يمنع مرضى السرطان تمام من تناولها خاصة الأصناف من المكسرات منها اللوز.