عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

المكسرات
المكسرات

على الرغم من فوائد المكسرات العظيمة للجسم والتي يحبذها الكثيرون من الأشخاص، نظرا لغناها بالبروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن، إلا أن تناول المكسرات واستهلاك الكثير منها يؤدي إلى ارتفاع نسبة المنجنيز، وحدوث تفاعلات  تعود بالضرر على بعض الأشخاص ، وتسبب لهم المشاكل الصحية . نرصد  الفئات الممنوعة من تناول المكسرات، بحسب موقع "Very wellhealth"

txt

في اليوم العالمي له.. أضرار الإكثار من تناول البطيخ

txt

لو بتخططي للحمل وعندك سكر .. إتبعي هذه الخطوات علشان تبقي بأمان

 

فئات ممنوعة من المكسرات:

 

مرضى حساسية المكسرات:

قد تحدث الحساسية بشكل غير متوقع، وحتى تناول الكميات البسيطة جدًا من الفول والمكسرات قد تتسبب في ظهور أعراض الحساسية شديدة لدى بعض الأشخاص. 


لذا حذر خبراء التغذية أن المكسرات تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهها، لأنها تحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض،

مرضى السمنة:

تحتوي المكسرات على سعرات حرارية عالية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة تناولها باعتدال أو الابتعاد عنها.

الرضع:

وإذا كان الرضيع أقل من 3 أشهر، تصبح المكسرات خطرًا على صحته، لأن العمر المناسب لتناولها يتراوح بين 4 و6 أشهر، بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
مرضى أنيميا الفول:

يجب أن يكون النظام الغذائي لمرضى أنيميا الفول خاليًا تمامًا ليس من البقوليات فقط، بل من المكسرات أيضًا للحد من المشكلات التي تتفاقم من تناول المكسرات.
مرضى السرطان:

مرضى السرطان وذلك نظرًا لأن المكسرات تحتوي على نسبة المنجنيز ونسبة سكر هي غذاء الخلايا السرطانية، ولهذا يمنع مرضى السرطان تمام من تناولها خاصة الأصناف من المكسرات منها اللوز.

فوائد المكسرات الفيتامينات انيميا الفول السرطان الجهاز المناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي له.. أضرار الإكثار من تناول البطيخ

لو بتخططي للحمل وعندك سكر .. إتبعي هذه الخطوات علشان تبقي بأمان

المشروب الأخضر.. الليمون بالنعناع المنعش

علشان توفري أكتر .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

من أجل سفرة غير تقليدية.. أسرار طبق السلمون بالعسل والمستردة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يومياً ..مفاجأة لن تتوقعها

طعام شهير.. علاج طبيعي لأمراض القلب والغدة الدرقية

بعد تحذير وزارة الصحة.. نصائح للأمهات: الرضاعة الطبيعية تحميكي من مرض خطير

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نهتم بآراء المواطنين عبر الاستبيانات

تحذير عاجل من روسيا بشأن نشر الولايات المتحدة صواريخ خطيرة في اليابان

مدبولي يتابع انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية وتطبيق منظومة البرامج الإلكترونية

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

مصير ركاب توقفت بهم لعبة ملاهي على ارتفاع 200 قدم في أمريكا

الاستيقاظ متأخرا في هذا اليوم يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ