عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار MG HS في السوق المصري .. صور

MG HS
MG HS

يضم السوق المصري عددا كبيرا من طرازات شركة MG، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، من بينها النسخة الشهيرة HS والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة اجمالية تبدأ من مليون 149.990 جنيه لسعر الفئة الاولى.

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري .. صور

الزيادة الأولى .. أسعار MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG HS في السوق المصري ومواصفاتها الفنية.

MG HS 

ابعاد السيارة MG HS

 

  • طول قاعدة العجلات 2720 مم.
  • طول السيارة 4574 مم.
  • عرض السيارة الكلي 1876 مم.
  • اجمالي ارتفاع السيارة 1685 مم.
  • خزان الوقود سعة 55 لتر.
  • حجم حقيبة التخزين الخلفية 463 لتر.
MG HS 

التجهيزات الفنية للسيارة MG HS

 

  • تستمد السيارة MG HS قوتها من محرك 1500 CC تيربو.
  • القوة الاجمالية 169 حصان و250 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • تستغرق 9.8 ثانية للانطلاق من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
MG HS 
  • تستخدم السيارة MG HS ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.
  • يمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر/ساعة.
  • تعتمد MG HS على تقنية الجر الأمامي للعجلات.
MG HS 

اعرف السعر الرسمي للسيارة MG HS في السوق المصري

 

الفئة الأولى أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 149.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 159.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 189.990 جنيه.

MG HS 
اسعار السيارة MG HS MG HS السوق المصري السيارة MG HS السعر الرسمي للسيارة MG HS سعر MG HS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري .. صور

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر.. صور

سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

اودي RS3 تظهر بترقيات قوية من MTM .. صور

5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف .. تفاصيل

أرخص رينو ميجان موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل لتقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

تشنجات واضطراب عصبي.. معلومات خطيرة عن مرض سيلين ديون

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ