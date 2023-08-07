أسعار MG HS في السوق المصري .. صور

يضم السوق المصري عددا كبيرا من طرازات شركة MG، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، من بينها النسخة الشهيرة HS والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة اجمالية تبدأ من مليون 149.990 جنيه لسعر الفئة الاولى.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG HS في السوق المصري ومواصفاتها الفنية.

MG HS

ابعاد السيارة MG HS

طول قاعدة العجلات 2720 مم.

طول السيارة 4574 مم.

عرض السيارة الكلي 1876 مم.

اجمالي ارتفاع السيارة 1685 مم.

خزان الوقود سعة 55 لتر.

حجم حقيبة التخزين الخلفية 463 لتر.

MG HS

التجهيزات الفنية للسيارة MG HS

تستمد السيارة MG HS قوتها من محرك 1500 CC تيربو.

القوة الاجمالية 169 حصان و250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تستغرق 9.8 ثانية للانطلاق من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

MG HS

تستخدم السيارة MG HS ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.

يمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر/ساعة.

تعتمد MG HS على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

MG HS

اعرف السعر الرسمي للسيارة MG HS في السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 149.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 159.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها مليون 189.990 جنيه.