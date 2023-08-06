خالد الجندي: الأشعرية عقيدة الصحابة والقرآن الكريم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن العقيدة هي قوام الدين وأول ما يدور عنه السؤال في القبر لأنها حقوق الأبناء على الآباء وتقاعس عنها الكثيرون من العلماء، موضحا أن العقيدة الأشعرية معظم جمهور علماء الأمة كانوا عليها.





وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، أن العقيدة الأشعرية هي العقيدة كما شرحها وبينها الإمام أبو الحسن الأشعري وهي عقيدة الصحابة والقرآن الكريم وليست غريبة، قائلا: "ابتلينا بنجوح فكري عند بعض الناس في تناول العقيدة وأرادوا تسفيه الاخر".



وأوضح خالد الجندي، أن علامات الجنوح هي التسفيه واقصاء والتشكيك في الآخر.

وأضاف:"الإرهابي حتى يجند شابا في مصاف الإرهابيين أول قرار لازم يحرص عليه هو تسفيه العلماء والحط من أقدارهم ودي خطة معروفة منذ فترات طويلة".