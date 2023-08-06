عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

شمس البارودي
شمس البارودي

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن آخر كلمات الفنانة شمس البارودي في وداع ابنها عبدالله، وهي تقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

txt

شمس البارودي ترثى نجلها عبد الله حسن يوسف بكلمات مؤثرة

txt

اربط على قلبى.. أول تعليق من شمس البارودي بعد غرق ابنها بالساحل الشمالي

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن شمس البارودي قالت في مراسم دفن ابنها لزوجها حسن يوسف  " ما تراه هو الكفن ولكن ابننا عبد الله بين يدي أرحم الراحمين"

 

وأضاف أن حسن يوسف  كان يقول لابنه وهو على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله"، مبينًا أنه رأى مثل الناس ملتزمة ولديهم حالة من الطمأنينة والسكينة والحزن على فراق نجلهما.

وتابع أنه قال له "ابنك هو مستقبلنا وأيام معدودة ونلحق به ونذهب له ونجتمع تانية"، مستدلًا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ"، لافتًا إلى أن حالة التضامن التي رآها من الناس مع حسن يوسف وزوجته تؤكد أننا مازلنا نمتلك رصيدًا هائلاً من الإنسانية.

خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن صمتها وعلقت على وفاة ابنها عبدالله حسن يوسف، غرقا قبل أسبوع في إحدى قرى الساحل الشمالي. 

وكتبت شمس البارودي، عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «روح قلبي ومهجة روحي فى حضن أرحم الراحمين.. اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه فى دار الابتلاء.. اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين.. وان يزوجه من الحور العين فأنت اعلم يا الله انه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكانه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء».

شمس البارودي خالد الجندي حسن يوسف الفنانة شمس البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

انفصال رامى مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من الارتباط

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

اليسا على مسرح العلمين الجديدة: بحب مصر من قلبي

أول تعليق من تامر عاشور بعد حفله بالعلمين الجديدة

الشاب خالد بـ الزي السعودي في حفله بالرياض

مش بشتغل علشان الفلوس.. بيومي فؤاد يقرر رفع أجره الفترة القادمة

موقف محرج لـ هاني شاكر| وطلب غريب من جورج وسوف.. طرائف مهرجان جرش

دا آخر بوست ليا.. خالد الفايد يعتزل مجددا

ترشيحاتنا

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

مشرف تنسيق الثانوية العامة يكشف آخر موعد للتسجيل وعدد الطلبة المتقدمين حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ