الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن آخر كلمات الفنانة شمس البارودي في وداع ابنها عبدالله، وهي تقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن شمس البارودي قالت في مراسم دفن ابنها لزوجها حسن يوسف " ما تراه هو الكفن ولكن ابننا عبد الله بين يدي أرحم الراحمين"

وأضاف أن حسن يوسف كان يقول لابنه وهو على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله"، مبينًا أنه رأى مثل الناس ملتزمة ولديهم حالة من الطمأنينة والسكينة والحزن على فراق نجلهما.

وتابع أنه قال له "ابنك هو مستقبلنا وأيام معدودة ونلحق به ونذهب له ونجتمع تانية"، مستدلًا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ"، لافتًا إلى أن حالة التضامن التي رآها من الناس مع حسن يوسف وزوجته تؤكد أننا مازلنا نمتلك رصيدًا هائلاً من الإنسانية.

خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن صمتها وعلقت على وفاة ابنها عبدالله حسن يوسف، غرقا قبل أسبوع في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وكتبت شمس البارودي، عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «روح قلبي ومهجة روحي فى حضن أرحم الراحمين.. اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه فى دار الابتلاء.. اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين.. وان يزوجه من الحور العين فأنت اعلم يا الله انه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكانه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء».