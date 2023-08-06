شمس البارودي ترثى نجلها عبد الله حسن يوسف بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة شمس البارودي، نجلها، عبد الله حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 يوليو الماضي.

وكتبت شمس البارودي، عبر "استوري" حسابها الرسمي على "فيس بوك"،: “روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين، أسأله أن يكرمه، ويسعده، ويفرح قلبه التقي النقي، بكل ما حُرِمَ منه في دار الابتلاء، أسأله- سبحانه- أن يسكنه أعلى جنان الخلد، مع الصديقين والشهداء والصالحين”.

وأضافت: “وأن يزوجه من الحور العين، فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها، الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة منذ طفولته، وكأنه- سبحانه- كان يعده لهذا اللقاء”.

وتوفي عبدالله حسن يوسف، مساء يوم السبت الموافق 30 يوليو، عن عمر ناهز 35 عامًا، غرقًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.