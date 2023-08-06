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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

اربط على قلبى.. أول تعليق من شمس البارودي بعد غرق ابنها بالساحل الشمالي

شمس البارودي - حسن
شمس البارودي - حسن يوسف وابنهما عبدالله

خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن صمتها وعلقت على وفاة ابنها عبدالله حسن يوسف، غرقا قبل أسبوع في إحدى قرى الساحل الشمالي. 

وكتبت شمس البارودي، عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «روح قلبي ومهجة روحى فى حضن أرحم الراحمين.. اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه فى دار الابتلاء.. اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين.. وان يزوجه من الحور العين فأنت اعلم يا الله انه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكانه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء». 

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وأضافت شمس البارودي: «يارب اربط على قلبى وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم الحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم». 

منشور شمس البارودي 

جنازة عبدالله حسن يوسف

وصدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه حيث قال "ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين".

وحرصت الفنانة لبلبة على مساندة زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبد الله الذى توفي غرقا في الساحل الشمالي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لوالده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

 

وفاة ابن حسن يوسف 

توفي عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن، فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف إثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه، وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

 

أبناء حسن يوسف 

رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.

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