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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

توفي غرقا في الساحل.. كيف حمت شمس البارودي ابنها من الشائعات والأكاذيب؟

صدى البلد

توفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

وفي لقاء نادر لشمس البارودي، كشفت شمس البارودي، سر غير متوقع عن إبنها، وقالت إنها كانت حريصة بعد اعتزالها أن تبعد ابنها عن أي شائعات وتحافظ عليه من الأكاذيب، وأكدت أنه كان لا يفضل الظهور الإعلامي.

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ونرصد أبرز المعلومات عن نجل حسن يوسف
.

-عمره ٣٥ عاما.

- درس في البداية طيران بأوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.

- لم تستعن والظته طوال حياتي بمساعدات  في المنزل لرعايته وهو واشقاءه


لديه ثلاثة أشقاء وهم ناريمان ومحموظ، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.


وكان قد كشف  الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا:" سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".

وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" من يلقي بنفسه من بلكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة ".

وأضاف حسن يوسف:" سعاد حسني لم  يكن حولها أي نقطة دم  وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك ".

 

وتابع حسن يوسف:" قبل وفاة سعاد يوسف كنت في زيارة لابني في لندن وزوجتي  كانت ترغب في لقاء سعاد حسني كي تقنعها بالعودة إلى مصر ".

 

واكمل حسن يوسف:" سعاد حسني لما عرفت إننا متواجدين في لندن اختفت ومكناش عارفين نوصلها ".

 

وعن عودة شمس البارودي للتمثيل قال حسن يوسف:" هذا الحديث غير صحيح ، والحقيقية هي أن ابني عمر يحضر لفيلم تسجيلي يوثق فيه حياتنا الشخصية".

 

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