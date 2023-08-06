القومي لعلوم البحار والمصايد يكشف حقيقة صور نفوق أسماك البلطي والبوري بالإسكندرية

أكد عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لـعلوم البحار والمصايد، أن صورة الاسماك النافقة ليس لها علاقة بمنطقة المكس بالإسكندرية، ومياه المنطقة المتهمة بنفوق الأسماك لا يوجد بها أي مشاكل بيئة، وسليمة تمامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن الصور المتداولة غير حقيقية، فأسماك البلطي لا تعيش في المياه المالحة.

وتابع :"لا وجود لأسماك البلطي في البحار، والصورة المتداولة غير سليمة، فالسمك غير موجود في تلك المناطق".

كما أشار إلى ان هناك صور أخرى بخلاف صور أسماك البلطي لأسماك يقال أنها نافقة، وهذا غير حقيقي، فالوضع أن هذه المنطقة هي منطقة عمل، لمشروع قريب من الميناء، وحركة المياه تتأثر بالمشروع، وممنوع فيها الصيد ، والمنطقة شهدت تكاثر على مدار سنة، حتى جاء أحد الصيادين واستغل ذلك، وقام بصيد أطنان من أسماك "البوري"، ومعظم تأثر كثيرًا ولم يتحمل ضغط الشبك.