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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضر توضح أسباب زيادة أسعار البصل..فيديو

صدى البلد

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، سبب زيادة أسعار البصل، موضحا أن هناك زيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوزان في الأسعار. 


وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك تحركات سعرية في جميع أنواع الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على المنتجات الزراعية.


وأردف أن كل المنتجات الزراعية تتأثر بشكل سلبي من الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الطماطم حاليا بـ 10 جنيهات، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار مع المواسم الجديدة.


وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك ركود في السوق المصرية في كل حاجة،في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.
 

أحمد موسى ارتفاع درجات الحرارة أنواع الخضروات المنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة

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