بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

حرصت الفنانة إلهام شاهين ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فيلبنان رفقة ابنة شقيقتها الهام صفى.

وتميل الفنانة الهام صفى الى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة و الملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن و البنطلونات الممزقة.





وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.





وتتميز الهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.