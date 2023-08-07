عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

النيجر
النيجر

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة الإيطالية إنها خفضت عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الذين قد يحتاجون إلى الحماية من وضع أمني هش.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر ما لم يتم عكس انقلاب 26 يوليو، تنتهي مهلة إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة عسكرية أقلعت من العاصمة النيجيرية نيامي وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

تم ترتيب الجسر الجوي لزيادة 'الاستقلالية اللوجيستية' للقاعدة العسكرية الإيطالية ، 'وتحسين قدرتها الاستيعابية ، إذا أصبح من الضروري استقبال المواطنين المدنيين ، وإجلائهم في حالة الطوارئ'.

 

إغلاق المجال الجوي التدخل العسكري في النيجر الحكومة الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

يدمرون الاقتصاد ويقتلون التعليم.. سياسي أوكراني يهاجم زيلينسكي والغرب ويقارنهم بـ البريكس

فوز غير شرعي.. الأمريكيون يوجهون ضربة خطيرة لـ بايدن

السعودية.. تحذير عاجل من الأمن العام لـ المواطنين بشأن عمليات احتيال

أزمة خطيرة.. انخفاض مستويات المياه في نهر المسيسيبي ينذر بكارثة بـ أمريكا

في جنوب الكرة الأرضية.. الإعلان عن الدولة المستضيفة للمؤتمر القادم بشأن أوكرانيا

مظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن قصف جسور روسية استراتيجية

تركيا .. زلزال قوي يضرب أضنة

ترشيحاتنا

كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي

الرياضة: الزمالك يعاني عدم الاستقرار و31 أكتوبر نهاية أزماته.. فيديو

تعرف على رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب واتساب قبل سفره لـ سويسرا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

لحظة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ