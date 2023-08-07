قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة الإيطالية إنها خفضت عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الذين قد يحتاجون إلى الحماية من وضع أمني هش.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر ما لم يتم عكس انقلاب 26 يوليو، تنتهي مهلة إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة عسكرية أقلعت من العاصمة النيجيرية نيامي وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

تم ترتيب الجسر الجوي لزيادة 'الاستقلالية اللوجيستية' للقاعدة العسكرية الإيطالية ، 'وتحسين قدرتها الاستيعابية ، إذا أصبح من الضروري استقبال المواطنين المدنيين ، وإجلائهم في حالة الطوارئ'.