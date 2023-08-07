حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالحصص المدعمة بـ سيناء

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية ، بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد وقسم مباحث التموين ، للمرور على الأسواق والمخابز بمدينة الشيخ زويد وتجار التموين ، والضرب بيد من حديد على المخالفين والمتلاعبين بالحصص المدعمة من الدقيق، بناء على تكليفات الدكتور وزير التموين، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

٧٧٥٠ كيلو دقيق :

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة ، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٢ محضر تصرف لسلعة الدقيق بكمية قدرها ٧٧٥٠ كيلو ، و ٢٨٠ كيلو لتجار التموين.

كما تم تحرير محضر عدم ممارسة نشاط تمويني على الوجه المعتاد وتوقف عن العمل بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر لتاجر تموينى لعدم وجود ماكينة الصرف وقت المرو وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة .

كما تم تحرير عدد ٩ محضر عدم اعلان عن الأسعار .

حيث تم تسليم المحاضر بأسماء المتهمين للعرض على النيابة العامة.

وأكدت رسلان على استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وبيان الأسعار في مكان ظاهر امام الجمهور.