ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

سيحصل مستخدمو تطبيق ثريدز Threads قريبًا على واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لهذا الشبكة الاجتماعية النصية: إصدار ويب.

أعلن رئيس شركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، على التطبيق أن Threads سيحصل في الأسابيع القليلة المقبلة على إصدار ويب يمكن للناس استخدامه للوصول إلى الخدمة على أجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى وظيفة البحث الصحيحة.

على الرغم من أنه بالإمكان حاليًا رؤية منشورات Threads على سطح المكتب، إلا أن النقر على أزرار الرد والإعادة والإعجاب والإرسال يؤدي فقط إلى ظهور رمز QR يربط بالتطبيق. بالمثل، فإن وظيفة البحث في Threads محدودة حاليًا. كما يشير 9to5Mac، يمكن للوظيفة الحالية أن تعرض فقط حسابات أخرى ولا يمكن استخدامها للبحث عن منشورات معينة.

أطلقت Meta تطبيق Threads في وقت مناسب، عندما كان مستخدمو تطبيق X يتأثرون بتغييرات كبيرة في المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter. أصبح متاحًا بعد فترة قصيرة من قيام X بتقييد عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على الموقع/التطبيق بسبب "مستويات متطرفة من جمع البيانات وتلاعب النظام". تأثر المستخدمون غير المدفوعين بشكل كبير وكانت لديهم في البداية قيود على رؤية 600 منشور يوميًا.

توجه الناس إلى تطبيق Threads بعد صدوره، ووصل بسهولة إلى 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. ومع ذلك، أصدرت Meta تطبيق Threads بدون العديد من الميزات التي يتوقعها الناس من شبكة اجتماعية مماثلة. وعد كبار المسؤولين في الشركة بأن فريق Threads يعمل على تطوير تلك الميزات، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصدر التطبيق تغذية زمنية آلية وترجمات مدمجة. انخفضت مشاركة المستخدمين في Threads من ذلك الأسبوع الأول الضخم، ولكن الميزات الجديدة التي ستصدر قد تجذب تلك الأشخاص الذين اعتمدوا على التطبيق في وقت مبكر لإلقاء نظرة وأن يصبحوا مستخدمين نشطين.