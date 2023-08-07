عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

ميزة هائلة لعشاق
ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

سيحصل مستخدمو تطبيق ثريدز Threads قريبًا على واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لهذا الشبكة الاجتماعية النصية: إصدار ويب.

 

 أعلن رئيس شركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، على التطبيق أن Threads سيحصل في الأسابيع القليلة المقبلة على إصدار ويب يمكن للناس استخدامه للوصول إلى الخدمة على أجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى وظيفة البحث الصحيحة.

على الرغم من أنه بالإمكان حاليًا رؤية منشورات Threads على سطح المكتب، إلا أن النقر على أزرار الرد والإعادة والإعجاب والإرسال يؤدي فقط إلى ظهور رمز QR يربط بالتطبيق. بالمثل، فإن وظيفة البحث في Threads محدودة حاليًا. كما يشير 9to5Mac، يمكن للوظيفة الحالية أن تعرض فقط حسابات أخرى ولا يمكن استخدامها للبحث عن منشورات معينة.

أطلقت Meta تطبيق Threads في وقت مناسب، عندما كان مستخدمو تطبيق X يتأثرون بتغييرات كبيرة في المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter. أصبح متاحًا بعد فترة قصيرة من قيام X بتقييد عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على الموقع/التطبيق بسبب "مستويات متطرفة من جمع البيانات وتلاعب النظام". تأثر المستخدمون غير المدفوعين بشكل كبير وكانت لديهم في البداية قيود على رؤية 600 منشور يوميًا.

توجه الناس إلى تطبيق Threads بعد صدوره، ووصل بسهولة إلى 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. ومع ذلك، أصدرت Meta تطبيق Threads بدون العديد من الميزات التي يتوقعها الناس من شبكة اجتماعية مماثلة. وعد كبار المسؤولين في الشركة بأن فريق Threads يعمل على تطوير تلك الميزات، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصدر التطبيق تغذية زمنية آلية وترجمات مدمجة. انخفضت مشاركة المستخدمين في Threads من ذلك الأسبوع الأول الضخم، ولكن الميزات الجديدة التي ستصدر قد تجذب تلك الأشخاص الذين اعتمدوا على التطبيق في وقت مبكر لإلقاء نظرة وأن يصبحوا مستخدمين نشطين.

Threads Meta ثريدز ميتا Twitter تطبيق X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

موبايل جديد من شاومي للفئة المتوسطة بـ 4000 جنيه فقط 

بسعر أرخص من الموبايل.. أحدث تابلت بشحن يصل إلى 180 يوما

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

تعرف على أرخص Air Fryer في مصر.. لمحدودي الدخل 

مفاجأة مبشرة .. تعرف على الموعد النهائي لإطلاق موبايل iPhone 15

تحذير خطير من جوجل لأي مستخدم إنترنت..يتعلق بخصوصيتك وأمانك

بسبب ارتفاع الأسعار .. إزاي تحافظ على موبايلك عشان يعيش معاك أطول وقت ممكن

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل لتقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ