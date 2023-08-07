بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

إذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة والغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني بدون خميرة

المكونات :

– كوب من الدقيق الأبيض .

– رشة ملح .

– ماء دافئ

طريقة التحضير :

– قومي بوضع الدقيق الأبيض في وعاء ، يمكنك مضاعفة حجم الدقيق حسب الرغبة وحسب عدد اسرتك أيضاً .

– قومي بإضافة رشة الملح وقلبيهم جيداً .

– قومي بوضع الماء الدافئ تدريجياً كع الاستمرار في العجن .

– استمري في العجن حتى تتكون عجينة طرية متماسكة .

– اتركي العجينة حتى ترتاح .

– قطعي العجينة الى كور صغيرة .

– قومي بفرد الكور ليتكون رغيف ذو سمك مناسب .

– كرري الخطوات مع باقي كور العجين .

– ضعي كمية من الحشوة المفضلة فوق العجينة ، ثم ضعي عليها طبقة أخرى ، اغلقي الأطراف بالشوكة .

– ضعيها في صينية مدهونة بالزيت مع دهن سطحهم بالزيت .

– يدخل الى فرن ساخن ، ويترك حتى يحمر الوجه .

– ثم يتم وضعه في طبق التقديم ساخناً .

– يمكن ان يقدم مع الكاتشب والمخلل .