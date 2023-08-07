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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

صدى البلد

إذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة والغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة الحواوشي  الاسكندراني بدون خميرة
المكونات :
– كوب من الدقيق الأبيض .
– رشة ملح .
– ماء دافئ 
طريقة التحضير :
– قومي بوضع الدقيق الأبيض في وعاء ، يمكنك مضاعفة حجم الدقيق حسب الرغبة وحسب عدد اسرتك أيضاً .
– قومي بإضافة رشة الملح وقلبيهم جيداً .
– قومي بوضع الماء الدافئ تدريجياً كع الاستمرار في العجن .
– استمري في العجن حتى تتكون عجينة طرية متماسكة .
– اتركي العجينة حتى ترتاح .
– قطعي العجينة الى كور صغيرة .
– قومي بفرد الكور ليتكون رغيف ذو سمك مناسب .
– كرري الخطوات مع باقي كور العجين .
– ضعي كمية من الحشوة المفضلة فوق العجينة ، ثم ضعي عليها طبقة أخرى ، اغلقي الأطراف بالشوكة .
– ضعيها في صينية مدهونة بالزيت مع دهن سطحهم بالزيت .
– يدخل الى فرن ساخن ، ويترك حتى يحمر الوجه .
– ثم يتم وضعه في طبق التقديم ساخناً .
– يمكن ان يقدم مع الكاتشب والمخلل .

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