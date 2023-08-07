أكثرهم السيدات.. أسباب تزيد خطر الإصابة بـ”هشاشة العظام؟.. تعرف عليها

قال الدكتور تامر أبو هميلة، أستاذ العظام، إن هشاشة العظام يعد اللص الصامت، وليس له أعراض، مشيرا إلى أنه لا يتم إكتشاف هذا المرض إلا عندما يفحصه المريض.

وأضاف الدكتور تامر أبو هميلة، أستاذ العظام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مرض هشاشة العظام يأتي فى الفئتين العمريتين سواء الفئة الكبيرة لمن تخطي سن ال60، ويمكن أن يأتي لفئة الصغار ولكن له مسمي أخر وهو مرض الكساح، والأكثر شيوعا هو من يصيب الكبار، خاصة فئة السيدات.

وتابع الدكتور تامر أبو هميلة، أستاذ العظام، أن مرض هشاشة العظام مرتبط بإنقطاع الطمث لدي السيدات، بعدها مباشرة نتيجة الهرمون الذى حبي به الله كل النساء وبمجرد إنقطاعه، يبدأ يحدث نقص فى كثافة العظام بنسبة 3% كل عام.