محافظ الشرقية: حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ابوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية لتنفيذ إزالة لمبني بالطوب اللبن على مساحة ٨٠م بناحية ابوسلطان.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة أعمال تعديات مخالفة عبارة عن بدروم بقرية هرية وتم إخلاء الموقع تماماً بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني عامر و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.