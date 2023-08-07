الوضع ضبابي في السودان.. شكري: علينا إقناع طرفي النزاع بوقف فوري للنار

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الوضع في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال.

وأضاف شكري في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه يجب الاتحاد لتحقيق هدف واحد وهو إقناع طرفي النزاع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ولفت إلى أن الشعب السوداني لم يكن يومًا طرفًا في الحرب أو أحد مسبباتها، مؤكدًا أن القادة يتوقعون من الاجتماع بتشاد حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ في السودان.

وكان شكري قد وصل إلى تشاد في وقت سابق، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان.

ويبحث الوزراء في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية.