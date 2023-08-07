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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ذكرى رحيله.. محطات في حياة "مطرب المواويل" حسن الأسمر

صدى البلد

يحل اليوم الإثنين 7 أغسطس ذكرى وفاة ملك الأغنية الشعبية حسن الأسمر، بعد رحلة فنية طويلة أحيا من خلالها الفن الشعبي بعدد من الأغنيات التي حفرت في ذاكرة جيل كامل، وما زالت أغانيه في وجدان الجمهور.

محطات فى حياة حسن الأسمر

ولد الأسمر، بحي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959، بينما تنتمي أصوله إلى محافظة قنا، كان حسن منذ نعومة أظافره عاشقًا للطرب الشعبي، وكان مُحب لأغاني محمد فوزي وأم كلثوم ليمشي على خطى مستقيمة نحو الفن الشعبي.

لمع نجم الأغنية الشعبية حسن الأسمر فى النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي؛ ليصبح من أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري ليعشقه الطبقة الكادحة ولا تفارق أغانيه الأفراح والمناسبات.

ألقاب حس الأسمر 

أطلق عليه العديد من الألقاب منها مطرب المواويل، فرغم وجود منافسين أقوياء في ذلك الوقت على الساحة الفنية، إلا أنه استطاع أن يتميز بأسلوبه الفريد بالغناء، فعند ظهوره كان أحمد عدوية متربعًا على عرش الغناء الشعبي ليرث منه ذلك المجد بعد اختفاء عدوية، ويصبح حسن هو الأشهر في تلك الفترة، فكسب حسن قلب الجمهور بخفة ظله وكاريزما الخاصة التي لديه وكسب أذن الجمهور بصوته المميز.

أعمال حسن الأسمر

قدم مطرب المواويل أشهر الأغاني الشعبية التي مازالت حاضرة في وجداننا، مثل "الواد الجن" و"كتاب حياتي" "أنا أهوه وأنت أهوه" "توبة".

لم تتوقف أحلام حسن عند الغناء بل تطلع للتمثيل أيضًا؛ فشارك في تقديم حوالي 59 عملًا ما بين السينمائي والتليفزيوني والمسرحي، ومن أشهرها مسرحية "بالو بالو"، ومسرحية "حمري جمري"، ومسرحية "جحا المصري"، وأفلام "ليلة ساخنة"، و"زيارة السيد الرئيس"، و"بوابة إبليس"، و"امرأة وخمسة رجال"، وحصل على البطولة في فيلم وحيد هو "أنغام الغريب" شارك الأسمر في المسلسلات ايضًا فقدم مع فيفي عبدة مسلسل"القمر" وقدم مسلسل"أرابيسك" مع الفنان القدير صلاح السعدني.

وفاة حسن الأسمر

اختفى حسن الأسمر عن الساحة الفنية في عز مجده لمدة 3 سنوات؛ ليظهر في تسجيل آخر أغنية له تحت عنوان "بحب الحياة" ليفارقنا مطرب المواويل بعد 10 أيام في السابع من رمضان تاركا لنا إرث ضخم من أغانيه.

الفنان حسن الاسمر حسن الأسمر ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن الأسمر

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