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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان نازل يصلي.. زوجة حسن الأسمر تكشف سرا عن يوم وفاته..فيديو

حسن الأسمر
حسن الأسمر

كشفت زوجة حسن الأسمر سر عن يوم وفاته 

وقالت خلال لقائها مع برنامج "الوسط الفني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة "الحدث اليوم “ في يوم وفاته كان نازل يصلي ويقابل واحد صاحبه وابنه حاول يروح معاه لكن رفض واتأخر واتصلت عليه قالي أنا بجيب زبادي وجاي”.

وتابعت "وبعد كدا اتأخر واتصلت عليه لقيت التليفون مقفول وكلمني حد قالي إنه في العباسية واتصلت عليه قالي أنا جاي ورجع البيت شغل التليفزيون ولقيت عنيه حمرا وهو كان مهمل في دوا الضغط".

وأضافت السيدة لبنى "الساعة 6 الصبح لقيته ماسك قلبه وبيجري في الشقة وطلعت بيه على أقرب مستشفى وكلمت مدير أعماله وروحنا مستشفى تانية وكلمت أخواته وعرضت عليه أكلم ولاده يشوفوه رفض".

وأوضحت زوجة الراحل أن ما تعرض له حسن الأسمر كان بسيب صدمة أن زوجته الأولى كانت رفعت ضده قضية نفقة تطالبه بتسديد مبلغ 480 ألف جنيه وقرار منع من السفر مما عرضه لصدمة كبيرة.


حسن الأسمر:

بمناسبة حلول ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر الحادية عشر،، أعلن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن قبولها عضوية الفنان الراحل بين أعضاء الجمعية بعد أن تقدم نجله هاني الأسمر منذ أشهر بطلب مشمولا بكافة الأوراق والمستندات لقبوله عضوية والده في الجمعية.

كشف الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين إمكانية الموافقة على قبول عضوية فنان متوفي قائلا: «النشاط الرئيسي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هو تحصيل الحقوق المادية، وفى حال إن كان هناك فنان رحل عن دنيانا قبل الانضمام للجمعية، لديه أعمال فنية تستحق تحصيل حقوق مادية، يحق لورثته ان يتقدموا بعد وفاته بطلب العضوية مشمولا بالأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم».

 

الفنان حسن الأسمر من مواليد 21 أكتوبر من عام 1959، ورحل عن دنيانا في السابع من شهر أغسطس من عام 2011 إثر أزمة قلبية، وقدم خلال مسيرته مئات الأغنيات التي تركت أثرا فى وجدان المستمع المصري والعربي

حسن الأسمر زوجة حسن الأسمر

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