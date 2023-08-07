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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: زيزو مستمر مع الزمالك.. شاهد

زيزو
زيزو

أعلن اللاعب أحمد حسن عم العروض المقدمة لزيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: لم نتلقى أي عروض رسمية من الخليج بشأن أحمد زيزو.. اللاعب مستمر معنا".

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه مستقبلًا، مشيرا إلى أنه لو رحل اللاعب عن القلعة البيضاء فلن يعود مجددًا وسينضم للمنافس التقليدي.

 

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم زيزو، بينما فتوح يريد تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة".

 

 

 

وأضاف: "لم يكن أحد يعلم شئ عن رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي، حتى أعضاء مجلس الإدارة لم يكن لديهم أي شئ عن هذا الملف، والأهلي لديه كوادر كثيرة ووجود عبدالحفيظ لمدة 13 عام كثير للغاية، لابد أن يتم الدفع بوجوه جديدة".

 

وأكمل: "قرار سيد عبدالحفيظ كان مفاجئ للغاية خاصة بعد تحقيق 5 بطولات في الموسم الحالي، والتغيير سنة الحياة، وبالتأكيد سيكون هناك ضغوط كبيرة على خالد بيبو، وسيكون هناك مقارنة مع عبدالحفيظ في كل موقف، والأمور تغيرت عن السابق، والسيطرة على غرفة الملابس أصبحت صعبة لأن اللاعبين اصبحوا يتقاضوا اموال كثيرة".

 

وزاد: "لا يجوز المقارنة مطلقا بين سيد عبدالحفيظ الذي عمل 13 عاما في النادي الأهلي، وخالد بيبو الذي تولى المهمة منذ ساعات قليلة".

 

وأكد: "كولر لديه إصرار على ضم مهاجم قوي، وهناك مفاضلة بين 3 لاعبين لضم احدهما، وفرص سوزا تراجعت بنسبة كبيرة في الانتقال للأهلي، والفريق خاض الموسم الماضي بدون رأس حربة وموقف كهربا غير واضح وكذلك بيرسي تاو إصاباته كثيرة والاعتماد عليه في مركز الجناح بشكل أفضل، وصلاح محسن قادر على اللعب أيضا بشكل أساسي".

 

 

زيزو أحمد حسن الزمالك

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