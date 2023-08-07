صانع ألعاب مصر للمقاصة يودع فريقه نهائيا

عبر أحمد سودانى، صانع ألعاب فريق مصر للمقاصة، عن حزنه لرحيله عن صفوف الفريق بإنتهاء تعاقده مع الفريق الفيومى والصعود لدورى المحترفين .

وكتب "سودانى " ، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك " : "يوم صعب عليا جدا بعد 12 سنة داخل النادي انتهي تعاقدي مع نادي مصر المقاصة، وبشكر مجلس الإدارة وبشكر كل المدربين اللي اتمرنت معاهم، وبشكر كل الدكاتره وكل العمال داخل النادي وباذن الله النادي هيرجع لمكانه الطبيعي، الفترة الجاية ولينا عودة للأضواء تاني، واتمني التوفيق ليا ف المرحله القادمه شكرا نادي مصر المقاصة النادي اللي ليه فضل عليا كبير وأكيد مش هيقف ع حد زي ما اتعودنا والحمد لله ع كل شئ" .

وأعلن مسئولي مجلس ادارة نادي غزل المحلة بإتمام التعاقد مع اللاعب أحمد سودانى صاحب ال٢٣ عاما لاعب ف يق مصر للمقاصة لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر .