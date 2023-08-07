ضبط 4 طن قمح و3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بأبوقرقاص

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.

وفى هذا السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى ، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى أبوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية، كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء وضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم توجيهه إلى صوامع وشون المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .