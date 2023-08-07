عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 طن قمح و3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بأبوقرقاص

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على  تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.

11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا

المنيا.. ضبط 118 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وفى هذا السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى ، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى أبوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية، كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء وضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم توجيهه إلى صوامع وشون المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

أسامة القاضي محافظ المنيا الحملات التموينية السوق السودا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غير مطابق للمواصفات مواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

بسبب تعاطي المخدرات.. 23 موظفا مهددون بالحبس والفصل من الخدمة نهائيا ببني سويف

روسيا تصدر مذكرة اعتقال ضد مذيعة أوكرانية طالبت بقتل الروس

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ