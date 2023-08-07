تعيين رؤساء أقسام جدد في هذه الكليات بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التربية الرياضية والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والطب البيطري، والعلوم، والتربية، والآداب.

وجاءت القرارات بتعيين كل من الآتي أسماؤهم رؤساء الأقسام بكلية التربية الرياضية وهم



- الدكتور محمد سليمان محمود حسين رئيساً لقسم علوم الحركة الرياضية.

- الدكتور خالد حسن محمد توفيق رئيساً لقسم الرياضيات المائية.

- الدكتور محمد حسين دكروري شلقامي رئيساً لقسم العاب القوي.

- الدكتور عبد الحليم فتحى عبد الحليم عبد الجواد رئيساً لقسم المنازلات والرياضات الفردية.

- الدكتور هشام محمد عبد الحليم رشوان رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس.

- الدكتور ابراهيم ربيع شحاتة محمد رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربوية.

- الدكتور محمد فوزى عبد العزيز على رئيساً لقسم الإدارة الرياضية.

- الدكتور احمد فاروق خلف إبراهيم رئيساً لقسم الرياضات الجماعية.

- الدكتور محمد محمد على خليل رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية.

- الدكتور محمد لطفي السيد حسنين مشرفاً على قسم التدريب الرياضي.

- الدكتور رمضان محمود عبد العال حسن رئيساً لقسم الترويح الرياضي.

وبكلية التربية للطفولة المبكرة جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور حسن محمود حسن الهجان رئيساً لقسم العلوم الأساسية

- الدكتور ناصر فؤاد على غبيش رئيساً لقسم العلوم التربوية

- الدكتور نبيل السيد حسن سيد سليمان منسقاً برنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة

وبكلية السياحة والفنادق جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور احمد محمد أبو المجد عبد المقصود رئيساً لقسم الارشاد السياحي.

- الدكتور محمد عزت محمد محمد رئيساً لقسم الدراسات السياحية

- الدكتور محمد عبد المنعم ابراهيم عبد السلام رئيساً لقسم إدارة الفنادق

وبكلية الطب البيطري جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور محمد عبد الفتاح عبد الرحمن رئيساً لقسم الجراحة والتخدير

- الدكتور محمد سعداوى راوى محمد رئيساً لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي

- الدكتور شحاته محمد محمد سليمان رئيساً لقسم الهستولوجي

- الدكتور صفوت على محمد على رئيساً لقسم التشريح والاجنة

- الدكتور جمال محمد مهني مسعد رئيساً لقسم التغذية والتغذية الاكلينيكية

- الدكتور احمد عبد الوهاب محمد خلف رئيساً لقسم الفسيولوجيا

- الدكتور أحمد سعد مصطفي على رئيساً لقسم السلوكيات والرعاية

- الدكتور احمد السيد عبد الغنى حسانين رئيساً لقسم الصحة والامراض المشتركة

- الدكتور كامل محمد عبد الله حسانين رئيساً لقسم الكيمياء الحيوي

- الدكتور سحر محمد احمد جادالحق رئيساً لقسم الطفيليات.

وبكلية العلوم جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور علاء اسماعيل احمد محمد رئيساً لقسم العلوم علوم الحاسب

- الدكتور محمد سباق محمد بهجات رئيساً لقسم الرياضيات

- الدكتور شيمى شعراوى محمد سليمان رئيساً لقسم الفيزياء

- الدكتور محمد عبدالله امين محمد رئيساً لقسم الكيمياء

- الدكتور جابر خلاف عبدالباقى احمد رئيساً لقسم النبات

- الدكتور عمر عبد العزيز عثمان محمد رئيساً لقسم الجيولوجيا

- الدكتور الحسين صديق سعد إبراهيم منسقاً لبرنامج تقنية المعلومات.

وبكلية التربية جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور أمل أنور عبد العزيز عطا الله رئيساً لقسم علم النفس التربوي.

- الدكتور مصطفى أحمد شحاته احمد رئيساً لقسم أصول التربية.

- الدكتور هويده مصطفى عبد الرحمن مسعود رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس.

- الدكتور داليا طه محمود يوسف رئيساً لقسم التربية المقارنة.

- الدكتور داليا على ماهر عباس منسقاً لبرنامج العلوم والتربية لمرحلة البكالوريوس STEM

- الدكتور عبد العزيز محمد حسب الله عبد الحميد منسقاً لبرنامجي الدبلوم المهنية في العلوم والتكنولوجيا STEM

- الدكتور احمد محمد محمود عبد الحافظ منسقا للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية.

وبكلية الآداب جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي:

- الدكتور أمال محمد عبد الغنى محمد رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية

- الدكتور رضا على حسن محمود رئيساً لقسم اللغة الانجليزية

- الدكتور حنان محمد عاطف فهمى احمد رئيساً لقسم الاجتماع

- الدكتور على محمد عليان عبد الرازق رئيساً لقسم الفلسفة

- الدكتور ايمان محمود عبد القوي زهران رئيساً لقسم اللغة الفرنسية

- الدكتور ناهد فتحى احمد محمد رئيساً لقسم علم النفس

- الدكتور نبيل السيد الطوخي حسن رئيساً لقسم التاريخ

- الدكتور هدى محمد عبد المقصود نصار رئيساً لقسم الاثار

- الدكتور غادة طوسون زكى محمد التهامي رئيساً لقسم اللغة العربية

- الدكتور اسامة حسين شعبان عبده رئيساً لقسم الجغرافيا

- الدكتور هانى فوقى ابراهيم العربي رئيساً لقسم الدراسات السكانية.



ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.