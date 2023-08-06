حياة كريمة.. قافلة طبية غدا بقرية مرزوق بمركز مطاى

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاى، غدا الإثنين وتستمر على مدار يومي ٧ و ٨ أغسطس الجارى ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.