عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قافلة طبية غدا بقرية مرزوق بمركز مطاى

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاى، غدا الإثنين وتستمر على مدار يومي ٧ و ٨ أغسطس الجارى ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

لقى شنطة دولارات.. تعرف على قصة «أحمد» سائق المنيا الأمين |تفاصيل

فرحات: 3500 طالب يستفيدون من التعاون بين جامعة المنيا والتضامن الاجتماعي

 

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المناطق الأكثر إحتياجا توفير الرعاية الصحية حياة كريمة القوافل الطبية رعاية الصحية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

للنساء فقط .. اكتشاف دواء يعالج مرض خطير

فقدان 4 مسئولين كبار بسبب هطول أمطار غزيرة في الصين

تضرر جسر تشونهار في القرم إثر ضربة صاروخية

أسعار العملات العربية في مصر مع ختام تعاملات الأحد

أمان وزيادة بعدد السفن.. مدير إدارة الكراكات يوضح مميزات ازدواج قناة السويس|فيديو

إعلان عاجل من روسيا بشأن ضم أراض أوكرانية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ