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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. الانتهاء من توصيل خط مياه للشرب يخدم قري ابوان بالمنيا

توصيل خط مياة الشرب
توصيل خط مياة الشرب

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، والعمل على تلبيه طلباتهم والإسراع بحل مشاكلهم، وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، استجابت الوحدة المحلية لأهالي عزبتي مجلي الوحش وعباس رحمي وقرية ادقاق التابعين لمجلس قروي ابوان وذلك لشكواهم من ضعف مياه الشرب.

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وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أنه تم التواصل مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطاي لبحث الشكوى وتقديم الحلول لها، حيث تم اتخاذ القرار بتعديل مسار خط المياه الرئيسي المغذي للقرى والعزب محل الشكوى بطول واحد كيلو متر بقطر  6 بوصه لتفادي ضعف المياه في المنطقة مره اخرى .

وأضاف رئيس المركز، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي قامت بالعمل على تعديل مسار الخط بالتعاون مع الوحدة المحلية وتم تذليل العقبات للانتهاء من أعمال تركيب الخط وتغييره وتم البدء في ضخ المياه بالخط الجديد.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خط المياه الرئيسى مياه الشرب والصرف الصحي

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