أبو هشيمة السيد قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية قراراً بتكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي للجامعة للقيام بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية بجانب عمله بالجامعة.



واكد رئيس جامعة المنيا على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.

الدكتور أبو هشيمة مصطفى قد تم تكليفه للقيام بعمل منسق جامعة المنيا الأهلية وذلك بقرار مجلس الجامعة منذ سبتمبر 2020.